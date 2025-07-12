Польща підняла винищувачі через удари РФ по західній частині України

Оперативне командування моніторить ситуацію

На світанку 12 липня західна частина України опинилась під масованою атакою Росії. Ворог б'є по мирних містах дронами та ракетамию. Через це Польща підняла у повітря військові літаки, передає «Главком».

«У зв'язку з активністю дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі», – пише Міністерство оборони Польщі.

У повітря піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

«Заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із загрозливими зонами. Оперативне командування РЗС здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась Західна Україна.

За повідомленням моніторингових каналів, у Львові, Луцьку та Чернівцях прогриміла серія вибухів. У регіоні працюють сили ППО.

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА у Львові та Луцьку.