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Удар по Києву 23 червня. Аварійно-відновлювальні роботи завершено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар по Києву 23 червня. Аварійно-відновлювальні роботи завершено
Загалом до робіт залучалось близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки
фото: ДСНС Києва/Facebook

Рятувальники працювали на місці ворожого обстрілу позмінно майже три доби

У Шевченківському районі столиці завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці п'ятиповерхового житлового будинку, який зазнав прямого ворожого удару в ніч на 23 червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва

Цей цинічний обстріл забрав життя дев'яти людей, серед яких одна дитина. Також внаслідок атаки 13 осіб отримали поранення, зокрема одна дитина. Завдяки злагодженим діям рятувальників було врятовано 10 осіб, серед них дві дитини та вагітна жінка.

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій безперервно працювали на місці трагедії позмінно протягом майже трьох діб. За цей час було розібрано та вивезено понад 1900 кубічних метрів сміття та пошкоджених будівельних конструкцій.

Загалом до ліквідації наслідків ворожого удару залучалось близько 100 осіб особового складу та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.  

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

Також з-під завалів п’ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва, в яку влучила російська ракета 23 червня, дістали живого кота. Тварина, що провела під руїнами 10 годин, нині їперебуває у ветеринарній лікарні. Врятувало кота те, що господар точно знав, де він був в момент атаки. 

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Теги: обстріл поранення дитина Київ ДСНС

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