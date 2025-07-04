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Нічна атака на Київ 4 липня: пошкоджено п'ять «швидких», що їхали до постраждалих

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ 4 липня: пошкоджено п'ять «швидких», що їхали до постраждалих
Ворог атакував Київ протягом усієї ночі 4 липня 2025 року
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає

У ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. У результаті атаки ворога на столицю, яка тривала з 20:00 3 червня до 08:43 4 липня з невеликими перервами, було пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Клмчка

«Пошкоджені п'ять автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає», – повідомив Віталій Кличко

Автівка медиків, пошкоджена внаслідок обстрілу Києва 4 липня 2025 року
Автівка медиків, пошкоджена внаслідок обстрілу Києва 4 липня 2025 року
фото: Віталій Кличко/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл дрон ракетна атака

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