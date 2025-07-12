На заході України прогриміли вибухи: міста під атакою БпЛА

Також повідомляється, що ворог здійснив пуск ракет зі стратегічної авіації

У ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась Західна Україна, передає «Главком».

За повідомленням моніторингових каналів, у Львові, Луцьку та Чернівцях прогриміла серія вибухів. У регіоні працюють сили ППО.

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА у Львові та Луцьку.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

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Зауважимо, що у ніч на 10 липня Київ опинився під масованим обстрілом Росії. Ворог бив по мирному місту крилатими та балістичними ракетами, а також ударними дронами.

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані численні пожежі, пошкодження цивільної інфраструктури, також відомо про 26 постраждалих.

Унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня окупанти атакували Луцьк. Внаслідок російського ракетного обстрілу сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста.

Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Тоді луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет.

За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста.