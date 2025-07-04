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Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки та кінологічний центр (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки та кінологічний центр (фото)
У Фастівському районі внаслідок обстрілу сталася пожежа у гаражних приміщеннях
фото: Національна поліція України/Facebook

У Броварському районі пошкоджено вікна закладу освіти

У ніч на 4 липня під час чергової масованої атаки ворога на Київщину обстріл, що тривав понад 15 годин, завдав шкоди житловим будинкам, гаражам, кінологічному центру та закладам освіти у Бучанському, Фастівському та Броварському районах Київщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію

За даними КОВА, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Вночі через обстріл на Київщині палали будинки
Вночі через обстріл на Київщині палали будинки
фото: Національна поліція України/Facebook

«Сьогодні вночі у рамках експериментального проєкту було перехоплено близько 60 ворожих дронів. А всього за період його дії, декілька місяців, за допомогою дронів в небі над Київщиною вже вражено майже 550 ворожих БпЛА», - повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

Зазначається, що постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

Зокрема, у Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі ліквідовані пожежі покрівлі багатоповерхового житлового будинку та гаражних приміщень. Пошкоджено будівлю кінологічного центру, три автомобілі та вибиті вікна у трьох квартирах багатоповерхових будинків.

У Броварському районі пошкоджено вікна закладу освіти.

Розбите уламками вікно у будівлі
Розбите уламками вікно у будівлі
фото: Національна поліція України/Facebook
Правоохоронці відразу взялися фіксувати наслідки ворожої атаки
Правоохоронці відразу взялися фіксувати наслідки ворожої атаки
фото: Національна поліція України/Facebook
Зруйновані російською атакою гаражі на Київщині
Зруйновані російською атакою гаражі на Київщині
фото: Національна поліція України/Facebook

«Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки», – повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. У результаті атаки ворога на столицю, яка тривала з 20:00 3 червня до 08:43 4 липня з невеликими перервами, було пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. 

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

Теги: Микола Калашник населення обстріл Київщина

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