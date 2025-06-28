Атеш привітав з Днем Конституції диверсією проти окупантів у Донецькій області
Атеш завдав удару по логістиці окупантів у Донецькій області
Рух Атеш повідомив про успішну диверсію, проведену їхнім агентом біля населеного пункту Ясинувата в Донецькій області. Партизан спалив релейну шафу на залізничній ділянці, що є важливим логістичним маршрутом до Донецька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням н Атеш.
За даними Атеш, поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади та промислові підприємства, через що тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ.
«Ми обрали слушний момент для нанесення удару, і в результаті потяг із паливом для окупантів прибув зі значним запізненням, що порушило плани ворога», – йдеться у повідомленні руху.
З нагоди Дня Конституції України, рух Атеш нагадав окупантам, що Україна є «незалежною і вільною країною», а «Донецьк завжди буде українським!».
Атеш також закликав жителів Донбасу приєднуватися до їхнього руху, пропонуючи «виконувати різні завдання для боротьби з окупантами та отримувати за це гідну винагороду».
Нагадаємо, агент руху Атеш зафіксував, що голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переміщується Сімферополем у супроводі кортежу, до складу якого входить машина з автомобільним комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Атеш.
За інформацією Атеш, після нещодавніх успішних операцій Сил оборони України, колаборант Аксьонов висловлює серйозні побоювання щодо можливого удару FPV-дроном, спрямованого на його ліквідацію. Через це його дедалі рідше можна побачити у публічних місцях, а його переміщення стали максимально потайними та швидкими.