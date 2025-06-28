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Атеш привітав з Днем Конституції диверсією проти окупантів у Донецькій області

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атеш привітав з Днем Конституції диверсією проти окупантів у Донецькій області
Рух Атеш нагадав окупантам, що Україна є «незалежною і вільною країною», а «Донецьк завжди буде українським!».
фото: Атеш

Атеш завдав удару по логістиці окупантів у Донецькій області

Рух Атеш повідомив про успішну диверсію, проведену їхнім агентом біля населеного пункту Ясинувата в Донецькій області. Партизан спалив релейну шафу на залізничній ділянці, що є важливим логістичним маршрутом до Донецька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням н Атеш.

За даними Атеш, поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади та промислові підприємства, через що тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ.

Атеш привітав з Днем Конституції диверсією проти окупантів у Донецькій області фото 1
фото: Атеш

«Ми обрали слушний момент для нанесення удару, і в результаті потяг із паливом для окупантів прибув зі значним запізненням, що порушило плани ворога», – йдеться у повідомленні руху.

З нагоди Дня Конституції України, рух Атеш нагадав окупантам, що Україна є «незалежною і вільною країною», а «Донецьк завжди буде українським!».

Атеш також закликав жителів Донбасу приєднуватися до їхнього руху, пропонуючи «виконувати різні завдання для боротьби з окупантами та отримувати за це гідну винагороду».

Нагадаємо, агент руху Атеш зафіксував, що голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переміщується Сімферополем у супроводі кортежу, до складу якого входить машина з автомобільним комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Атеш.

За інформацією Атеш, після нещодавніх успішних операцій Сил оборони України, колаборант Аксьонов висловлює серйозні побоювання щодо можливого удару FPV-дроном, спрямованого на його ліквідацію. Через це його дедалі рідше можна побачити у публічних місцях, а його переміщення стали максимально потайними та швидкими.

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Теги: Атеш Донеччина партизани

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