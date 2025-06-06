Відстань від окупованих територій до адміністративного кордону із Дніпропетровською областю – 2 кілометри

Росіяни просуваються на Донеччині: окуповано ще два села недалеко від Костянтинівки. Як передає «Главком», про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Так, ворог окупував Стару Миколаївку та Гнатівку, а також просунувся в Зорі, Федорівці, Комарі та біля Троїцького.

Так, відстань від окупованих територій до адміністративного кордону із Дніпропетровською областю – 2 кілометри.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомило, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км.

Як повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району. Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.