Британська розвідка вивчає обставини підриву Каховської ГЕС

Ріші Сунак вважає, що поки що рано робити висновки про катастрофу на греблі Каховської ГЕС

Якщо буде доведено, що руйнування греблі водосховища Каховської ГЕС було скоєно навмисно, це є «новим днем» у російській агресії проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

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На шляху до Вашингтона на зустріч із президентом США Джо Байденом глава британського уряду зазначив, що наразі військові та розвідслужби Сполученого Королівства ретельно вивчають обставини того, що сталося, і робити якісь певні висновки щодо причин поки що зарано.

Раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Білому домі поки не дійшли однозначного висновку щодо обставин катастрофи на Каховській ГЕС.

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Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але мають дані розвідки, що до цього причетна Росія.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Між тим, кримські партизани встановили, що Каховську ГЕС підірвав перший батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьоннівськ Ставропольського краю.