«Кіно про русскій мір». Банкова показала наслідки ворожих обстрілів Бахмута
За Бахмут точаться пекельні бої, ворог випалює місто
Окупанти зруйнували вже не одне українське місто. Наслідки російської агресії можна побачити на прикладі обпаленого Бахмута в Донецькій області. Відповідне відео виклав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.
Посадовець наголосив, що це не кадри часів Другої світової війни, а відео, зняте просто зараз у XXI столітті, яке показує, що мирні переговори з агресором неможливі.
«Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це Бахмут у XXI столітті. Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори й треба щось шукати за столом перемовин? Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте «кіно» про «руський мир» у Бахмуті», – підкреслив Подоляк.
Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це #Бахмут у ХХІ столітті… Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори і треба щось шукати за столом перемовин? Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте «кіно» про «руський мир» у Бахмуті. https://t.co/WiHm7w6Rll— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2023
Нагадаємо, що в місті Бахмут точаться бої, ворог обстрілює місто запалювальними та фосфорними боєприпасами.
До слова, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, унаслідок чого поранено п'ятьох цивільних громадян. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.
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