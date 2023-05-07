«Кіно про русскій мір». Банкова показала наслідки ворожих обстрілів Бахмута

Подоляк: «Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це Бахмут у XXI столітті»

За Бахмут точаться пекельні бої, ворог випалює місто

Окупанти зруйнували вже не одне українське місто. Наслідки російської агресії можна побачити на прикладі обпаленого Бахмута в Донецькій області. Відповідне відео виклав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

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Посадовець наголосив, що це не кадри часів Другої світової війни, а відео, зняте просто зараз у XXI столітті, яке показує, що мирні переговори з агресором неможливі.

«Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це Бахмут у XXI столітті. Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори й треба щось шукати за столом перемовин? Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте «кіно» про «руський мир» у Бахмуті», – підкреслив Подоляк.

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Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це #Бахмут у ХХІ столітті… Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори і треба щось шукати за столом перемовин? Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте «кіно» про «руський мир» у Бахмуті. https://t.co/WiHm7w6Rll — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2023

Нагадаємо, що в місті Бахмут точаться бої, ворог обстрілює місто запалювальними та фосфорними боєприпасами.

До слова, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, унаслідок чого поранено п'ятьох цивільних громадян. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.