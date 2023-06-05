Ракетний удар по Харківщині та атака бомбами на Сумщину: яка ситуація в регіонах

Вчора двічі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Київщині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл із мінометів, Новгород-Сіверський район. Також зафіксовано скидання боєприпасів з коптера (Новгород-Сіверсський район). Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку ворогом здійснено дев'ять обстрілів (34 вибухи), обстріляно Білопільску, Есманьську, Середино-Будську громади. По околиці міста Середина-Буда Шосткинського району здійснено обстріл БПЛА типу «Шахед», унаслідок чого пошкоджено господарчу споруду. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли. Зафіксовано 104 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Юнаківська громади. Великописарівська громада: унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії, 28 вибухів. Пошкоджено сім приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину, поранення дістали двоє людей.

Запорізька область

71 обстріл прийшовся по 19 населених пунктах: авіаудари по Малій Токмачці, Ольгівському та Гуляйполю, РСЗВ по Залізничному, Темирівці, Преображенці та Ольгівському, 64 артудари по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах. На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів.

Дніпропетровщина

Двічі за ніч окупанти били по Нікополю. Обстрілювали місто з важкої артилерії. Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті дев'ять житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі. Атакував ворог область і безпілотником, проте військові з ПвК «Схід» збили шахед.

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Харківщина

Внаслідок обстрілу у м. Вовчанськ пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає. Внаслідок обстрілу смт Золочів поранено 40-річного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю ДЮСШ. У Куп'янському лісовому господарстві в результаті обстрілів сталася лісова пожежа. Без постраждалих.

Також вчора ворог обстріляв с. Піщане Куп'янського району. Поранення зазнала жінка 58 років, пошкоджено приватне домоволодіння. Ввечері внаслідок обстрілу трьома ракетами (попередньо С-300) м. Чугуїв пошкоджені будівлі та господарчі споруди. Місце влучення ще двох ракет та дані щодо наслідків встановлюються.

Луганщина

Атакував ворог в районах Новоселівського та Білогорівки. Намагання окупантів зупинені вогневим ураженням. Крім цих сіл, під обстрілами з боку противника опинилися Невське та Макіївка. Авіаудар знов завдано по Сергіївці. За добу противник здійснив 71 обстріл(311 снарядів).

Донеччина

Троє поранених цивільних за добу. Росіяни обстріляли 13 населених пунктів: Часів Яр, Авдіївка, Торецьк, Курахове, с.Максимівка, с.Времівка, с.Карлівка, с.Максимільянівка, с.Уманське, с.Новоукраїнка, с.Петрівка, с.Новомаркове, с.Званівка Пошкоджено 11 об’єктів: шість житлових будинків, дві господарчі споруди, адмінбудівля ДП «Торецьквугілля», цех ДП «Торецьквугілля».

Миколаївщина

Вчора двічі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також ввечері внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарську споруду. Минулося без постраждалих.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 28 обстрілів (176 снарядів), російські військові поцілили у райони 12 населених пунктів області. У селищі Веселому Каховського району керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства. Через обстріл 64-річна жінка отримала легкі поранення. Атакували росіяни й Берислав – поцілили у територію заводу. Всього за добу внаслідок російської агресії 2 особи дістали поранення.

Нагадаємо, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.