Бахмут: Череватий повідомив, чи контролюють ЗСУ місто

ЗСУ продовжують тиснути на ворога на флангах

Українські захисники й надалі контролюють позиції у Бахмуті та продовжують відбивати атаки окупантів. ЗСУ не залишили місто. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі «Суспільному».

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«Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої», – заявив він.

При цьому Череватий додав, що окупанти приділяють символічне значення Бахмуту, проте заяви про взяття міста були передчасними. ЗСУ продовжують тиснути на ворога на флангах.

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«Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр – не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати», – підкреслив речник.

Нагадаємо, вчора засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване.