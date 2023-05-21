Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бахмут: Череватий повідомив, чи контролюють ЗСУ місто

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: Череватий повідомив, чи контролюють ЗСУ місто
фото з відкритих джерел

ЗСУ продовжують тиснути на ворога на флангах

Українські захисники й надалі контролюють позиції у Бахмуті та продовжують відбивати атаки окупантів. ЗСУ не залишили місто. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі «Суспільному».

«Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої», – заявив він.

При цьому Череватий додав, що окупанти приділяють символічне значення Бахмуту, проте заяви про взяття міста були передчасними. ЗСУ продовжують тиснути на ворога на флангах.

«Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр – не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати», – підкреслив речник.

Нагадаємо, вчора засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване.

Читайте також: Заява Пригожина про взяття Бахмута: ISW оцінив ситуацію
Теги: росія окупанти військові Володимир Зеленський президент місто ворог Бахмут росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У арсеналі радянської техніки України зараз чотири типи основних літаків
Повітряні сили спрогнозували, скільки літаків F-16 партнери виділять Україні
Сьогодні, 10:51
Генерал-лейтенант Андрій Рузинський командував окупацією Харківщини
СБУ оголосила підозру ще одному російському генералу: деталі
Вчора, 10:09
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
Генштаб назвав кількість збитих крилатих ракет і безпілотників минулої доби
19 травня, 06:46
Двоє депутатів Сейму пропонують змінити назву Калінінграда
Перейменувати Калінінград і область хоче ще одна країна
12 травня, 13:35
Росіяни обстріляли автобус у Донецьку, є жертви (відео)
Росіяни обстріляли автобус у Донецьку, є жертви (відео)
28 квiтня, 15:04
Очільник України Володимир Зеленський та радник прем’єра Великої Британії Тімоті Барроу у Києві
Зеленський зустрівся з радником прем'єра Британії з нацбезпеки: деталі
27 квiтня, 09:50
Найчастіше окупанти проводять обшуки кримських татар
У Криму окупанти провели облави в пошуках партизан
25 квiтня, 07:05
Обласні та районні ради фактично втратили повноваження під час воєнного стану
Соратник президента визнав: облради вже не впливають на процеси
23 квiтня, 15:14
Валерія вирішила воскресити Кобзона, але щось пішло не так
Російська співачка «воскресила» на концерті путініста Кобзона
22 квiтня, 21:20

Події в Україні

Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті
Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті
ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)
ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)
Бахмут: Череватий повідомив, чи контролюють ЗСУ місто
Бахмут: Череватий повідомив, чи контролюють ЗСУ місто
Ранкова «бавовна» у Донецьку: ймовірний приліт у районі залізниці
Ранкова «бавовна» у Донецьку: ймовірний приліт у районі залізниці
Повітряні сили спрогнозували, скільки літаків F-16 партнери виділять Україні
Повітряні сили спрогнозували, скільки літаків F-16 партнери виділять Україні
Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки по Україні
Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті
79K
Путін злякався розпаду Росії
24K
Два кіло харчів: військові показали, що входить до українського сухпайка (фото)
19K
Рабінович програв суд і наблизив політичну смерть нардепів від ОПЗЖ
16K
Заява Пригожина про взяття Бахмута: ISW оцінив ситуацію
14K
Путін оголосив про повне знищення Бахмута. Обіцяє всім нагороди

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Вчора, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту