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ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ під Бахмутом

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ під Бахмутом
Батько Ямадаєва перейшов на сторону росіян під час чеченсько-російського конфлікту та пізніше став Героєм Росії
фото з відкритих джерел

Саїд-Хусейн Ямадаєв вступив у лави «вагнерівців» на початку 2023 року

Українські захисники ліквідували у боях за Бахмут Саїда-Хусейна Ямадаєва, сина колишнього депутата Держдуми РФ Руслана Ямадаєва.  Саїд-Хусейн Ямадаєв відбував термін в одній із російських в'язниць, але записався до лав ПВК «Вагнер» на початку 2023 року і встиг повоювати в Україні до квітня. Про його смерть повідомили російські ЗМІ. 

Саїд-Хусейн був найманцем ПВК «Вагнера». У 2016 році він  був засуджений до 10 років позбавлення волі за кількома статтями і повинен був вийти на волю у 2025 році. Його завербували з колонії на початку поточного року, а вже у квітні окупанта ліквідували під Бахмутом. 3 червня відбувся похорон «вагнерівця».

За даними видання «Кавказ. Реалії», перебуваючи в колонії Ямадаєв записав відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна, щоб привернути його увагу до умов утримання ув’язнених. За словами Саїда-Хусейна, він завдав собі тілесних ушкоджень, висловлюючи таким чином протест проти побиття його товаришів.

Зазначимо, що Саїд-Хусейн Ямадаєв був сином ексдепутата Держдуми Руслана Ямадаєва, який під час першої чеченської війни брав участь у бойових діях проти федеральних військ, а потім перейшов на сторони Росії. Також Ямадаєв відзначився своєю участю під час нападу на Грузію. У вересні 2008 року його було вбито на Смоленській набережній у Москві.

«Батька Саїда-Хусейна, Руслана Ямадаєва було вбито в центрі Москви людьми Кадирова, які скоїли це вбивство з дозволу того самого Кремля. І не врятував Руслана ні орден «Герой Росії», ні депутатський мандат, ні зв'язки у владних колах. І така ж доля спіткала й інших братів Руслана. Яскравий приклад того, що якщо шукати вигоду в чомусь, крім Ісламу, то в підсумку людина виявляється банкрутом, втративши і цей дешевий світ, і вічний. Не допоміг вам ні Путін, чиї накази ви з покірністю ланцюгових собак виконували, ні Росія, заради якої ви продали релігію, народ та честь, ні ваші ордени, медалі. І та сама доля чекає на кадировців», – йдеться в публікації чеченського телеграм-каналу Niyso.

Руслан Ямадаєв – депутат Держдуми РФ IV скликання, член фракції «Єдина Росія». Під час Першої чеченської війни воював на боці Ічкерії та підтримував режим Джохара Дудаєва. У 1998 році Руслан Ямадаєв перейшов на бік федеральних сил РФ та здав місто Гудермес російським військам. У 2008 році його вбили у Москві.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ ліквідували сценариста російського шоу «Уральські пельмені», який пішов на війну. Істомін писав сценарії для російського гумористичного шоу «Уральські пельмені» та бардівські пісні. Він пішов вбивати українців добровільно, проте, завдяки ЗСУ, впродовж року вважався зниклим безвісти, а завдяки ДНК лише нещодавно його родичам вдалося підтвердити його загибель. 

 

 

 

Теги: смерть ПВК Вагнера війна

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