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Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 25 лютого

Триває 732-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Іванівка Харківської області; Надія Луганської області; Зарічне, Богданівка, Нью-Йорк, Диліївка, Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито п'ять атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив два безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено дві ракети Х-31 та чотири розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одній радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу противника.

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Теги: ворог втрати Миколаїв Генштаб авіація окупанти

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