У ніч проти 29 листопада та вранці російські війська знову атакували тютюнову фабрику в Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Це вже другий удар по підприємству протягом осені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Прилуцького району та «Суспільне».

Журналісти, які побували на місці удару, повідомили, що російські війська атакували тютюнову фабрику міжнародної корпорації British American Tobacco. Вона виробляє сигарети відомих торговельних марок, зокрема Kent, Lucky Strike та «Прилуки».

Унаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження промислового підприємства. Повідомлень про постраждалих наразі не надходило. На місці події працювали поліцейські, які задокументували наслідки обстрілу, зафіксували пошкодження та зібрали необхідні докази.

Підприємство вже зазнавало російського удару 7 вересня 2026 року. Після тієї атаки його роботу призупинили. Крім того, попередній обстріл фабрики спричинив збитки довкіллю на суму понад 482 тис. грн.

Нагадаємо, 27 листопада російські війська атакували підприємство в Ніжині на Чернігівщині. За першими повідомленнями, внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Під завалами зруйнованого об'єкта могли залишатися люди. Крім того, 25 листопада окупанти завдали удару по території підприємства в Корюківці. Того ж періоду внаслідок російських атак у Семенівці були пошкоджені лікарня та школа.