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Австрійські інвестори хочуть збудувати на Львівщині гідроелектростанції

Ірина Луцак
glavcom.ua
Австрійські інвестори хочуть збудувати на Львівщині гідроелектростанції
Сторони обговорили потенційні двосторонні проєкти та залучення інвесторів до їхньої реалізації
фото: Максим Козицький

Проєкт планують здійснювати спільно з австрійськими компаніями

Українсько-австрійська асоціація запропонувала будівництво малих гідроелектростанцій на Львівщині. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Максим Козицький підтримує цю ідею, але зазначає, що перед початком проєкту інвестор повинен вирішити ряд питань, таких як належна документація, вибір постачальника обладнання, обґрунтування вартості, а також укладення кредитного договору з банком. Він вважає, що при виконанні цих умов проєкт може стати цікавим кейсом.

Крім того, обговорювалися інші сфери співпраці, такі як розвиток торгівлі та експорту продукції на міжнародні ринки, вдосконалення технологічних процесів у харчовій промисловості з фокусом на органічні продукти та глибоку переробку, а також експертність у галузі електромашинобудування та будівництво нових заводів, що може створити нові робочі місця та приносити доходи у вигляді податків.

«Домовилися, що пан Альфред докладніше ознайомиться з нашими пропозиціями, а ми – з його, і найближчим часом повернемося до питання співпраці. Зокрема із залученням Офісу супроводу інвестора, який працює при Львівська обласна державна адміністрація та допомагає потенційним інвесторам на усіх етапах: від пошуку ділянки до налагодження партнерських контактів і збуту», – заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Також посадовці ЛОВА озвучили інші сфери, які можуть бути цікаві інвесторам:

  • торгові контакти та можливість експорту продукції на міжнародні ринки;
  • вдосконалення технологічних процесів у харчовій промисловості: органічні продукти та глибока переробка,
  • електромашинобудування;
  • будівництво нових заводів.

Нагадаємо, Австрія вважає неприпустимим відправлення своїх військових до України через нейтралітет. Про це заявив глава австрійського МЗС Александер Шалленберг в ефірі телеканалу ORF. За його словами, Відень дотримується тієї ж позиції і щодо постачання військової допомоги Києву. При цьому в НАТО консенсусу щодо цієї проблеми немає, додав він.

Також, як повідомлялося раніше, скандал навколо Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької отримав продовження, коли стало відомо, що одна з солістів – Юлія Михаліха-Рома – повернулася з-за кордону в Україну, а двоє її колег-чоловіків – ні. Наразі триває внутрішнє розслідування. Напередодні в театрі відбулися збори балетної трупи, де обговорювали, зокрема, і обурливий вчинок провідного соліста балету Андрія Михаліхи та артиста Богдана Ключника.

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Теги: Львів Австрія екологія

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