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До Хмельницького та Львова неочікувано повернулася зима (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
До Хмельницького та Львова неочікувано повернулася зима (фото)
Рясні опади спричинили погіршення видимості на дорогах
фото: glavcom.ua

У деяких містах посеред березня пішов сніг

Сьогодні, 19 березня, зима вирішила нагадати про себе – у деяких містах України пішов сніг.

Так, рясні опади накрили Хмельницький – це спричинило значне погіршення видимості на дорогах міста:

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До Хмельницького та Львова неочікувано повернулася зима (фото) фото 4
фото: glavcom.ua

Засніжило і у Львові та області – окрім невеликого снігу синоптики попередили місцевих жителів про подальше зниження температури та можливу ожеледицю на дорогах:

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фото: 24tv.ua

До слова, погода в Україні у вівторок, 19 березня буде здебільшого хмарною. Майже у всіх областях очікуються рясні дощі, а подекуди і сніги. Температура повітря коливатиметься від -9 до +13 °C. Вночі в регіонах буде мороз.

До Хмельницького та Львова неочікувано повернулася зима (фото) фото 9
Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, нещодавно столицю накрив сильний снігопад. У розчищенні доріг і тротуарів взяли участь 292 одиниці спецтехніки «Київавтодору». 393 фахівці у складі 52 бригад із ручного прибирання обробляли зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи.

Зелені зони прибирали 659 працівників та 62 одиниці техніки «зеленбудів». Двори та прибудинкові території обробляли протилежними матеріалами понад 3 тис. працівників керуючих компаній.

Теги: снігопад Хмельницкий Львів погода

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