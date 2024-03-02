Скандал із артистами Львівської опери: з’явилися нові подробиці

Наразі адміністрація театру проводить службову перевірку і зʼясовує мотиви вчинку артистів

Скандал навколо Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької отримав продовження, коли стало відомо, що одна з солістів – Юлія Михаліха-Рома – повернулася з-за кордону в Україну, а двоє її колег-чоловіків – ні. Наразі триває внутрішнє розслідування. Напередодні в театрі відбулися збори балетної трупи, де обговорювали, зокрема, і обурливий вчинок провідного соліста балету Андрія Михаліхи та артиста Богдана Ключника. Про це повідомили на сторінці в Facebook.

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«Обговорили ситуацію, що набула медійного розголосу, – із артистами, які не повернулися з гастролей. Для ЗМІ, що активно цікавляться цим інцидентом, наголошуємо: станом на сьогодні артистка балету Юлія Михаліха-Рома повернулася до роботи в театрі», – ідеться в дописі.

Громадськість запевнили, що відповідно до чинного трудового законодавства адміністрацією театру проводиться внутрішня службова перевірка щодо чоловіків, які залишилися за кордоном.

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Зараз зʼясовуються «мотиви та обставини вчинку» Андрія Михаліхи та Богдана Ключника, запевнили у театрі.

Раніше, як зазначає Oboz.ua, артисти-втікачі в онлайн-режимі поставили до відома колег, що не планують повертатися до них у Львів. Театр цю інформацію не оприлюднював, тож про нього українці дізналися від журналістів із посиланням на джерела в театральній спільноті.

Чому з сайту зникли сторінки обох фігурантів скандалу, також не пояснили, однак висловили сподівання, що ЗМІ в майбутньому так само уважно стежитимуть за «мистецькими подіями, культурними ініціативами та масштабними прем’єрами».

Раніше повідомлялося, що троє артистів Львівської опери не повернулися разом з колективом до України з гастролей у Фінляндії.

До слова, український журналіст і ведучий «24 каналу» Олексій Печій виїхав із України у закордонне відряження, після чого заявив, що вже не повернеться назад. Він отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив із 14 до 15 грудня. Однак після завершення заходу журналіст не повернувся до України. Після хвилі обурення Печій оприлюднив публікацію, у якій намагався пояснити свою позицію. Мовляв, «продовжить інформаційну війну за Україну», але перебуваючи в одній із країн Європи.