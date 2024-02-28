Споживання газу: Єврокомісія звернулась до споживачів із новим закликом

Єврокомісія закликала країни продовжувати скорочувати споживання газу

Єврокомісія рекомендує споживачам у Євросоюзі і надалі скорочувати споживання природного газу після 31 березня, коли закінчиться термін дії надзвичайного законодавства, ухваленого з цією метою влітку 2022 року.

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«Колективне скорочення попиту на газ дуже допомогло нам у найгірші дні енергетичної кризи і досі відіграє роль у підтримці стабільності наших ринків. Я закликаю держави-члени продовжувати такі добровільні заходи», – заявив через пресслужбу виконавчий заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

Термін дії надзвичайного законодавства ЄС щодо економії енергоспоживання спливає 31 березня, у зв'язку з чим Єврокомісія пропонує Раді ЄС вжити рекомендації щодо подальших заходів щодо скорочення попиту на газ.

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У рекомендації Рада ЄС закликає держави союзу вжити добровільних заходів для колективного скорочення попиту на газ – на 15% порівняно із середнім попитом за період з квітня 2017 року до березня 2022 року.

За час дії надзвичайного законодавства, повідомляє Єврокомісія, енергетичні перспективи ЄС покращилися: постачання стали більш диверсифікованими, ввели в дію нові потужності з виробництва відновлюваної енергії, досягли вражаючої економії енергії. В даний час сховищах підтримують достатній газу, і це сприяло зниженню та стабілізації цін по всій Європі.

З літа 2022 року завдяки надзвичайним заходам економії ЄС перевершив поставлену мету, забезпечивши скорочення споживання газу на 18%. У березні минулого року ухвалу про скорочення попиту на газ продовжили до кінця березня 2024 року.

«Проте, враховуючи збереження геополітичної напруженості, обмеженість світових газових ринків і мета ЄС повністю позбутися російського викопного палива, подальша економія енергії, як і раніше, необхідна», – зазначили в Єврокомісії.

До слова, Європейський Союз не зацікавлений у продовженні контракту транзиту російського газу через Україну. Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Reuters.За словами єврокомісарки, країни, які отримували газ цим транзитним маршрутом, зокрема Австрія, Італія та Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання.