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«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс на шкільні весняні канікули

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс на шкільні весняні канікули
фото з відкритих джерел

Квитки на додатковий поїзд вже у продажу

«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд з Києва до Львова на період шкільних канікул. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«На найбільш гарячу дату місяця – 23 березня – призначили додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ – Львів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд вирушатиме з Києва о 6:50 та прибуватиме до Львова о 13:07.

У зворотному напрямку, зі Львова, він відправлятиметься в той же день о 13:45 та прибуватиме до Києва о 20:04. Квитки вже у продажу.

Раніше «Укрзалізниця» вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаних як лікарні, здатних надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу, для перевезення важкопоранених українських солдатів. 

Нагадаємо, «Укрзалізниця» на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках.

Також «Укрзалізниця» оголосила про початок весняно-літнього сезону туристичних ретро-поїздок на Гайворонській вузькоколійці, що на Кіровоградщині. Дістатись на вузькоколійний ретро-маршрут можна буде спеціальним трансфером «звичайною» залізницею,

Стало відомо, що «Укрзалізниця» розпочинає онлайн-продаж квитків на ще одне міжнародне сполучення – до Австрії та Угорщини. Придбати квитки можна буде через застосунок «Укрзалізниці», а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через «Дію.Підпис».

Теги: Укрзалізниця Львів Відень перевезення застосунок

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Суспільство

«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс на шкільні весняні канікули
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