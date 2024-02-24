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Суд оштрафував львів’янку за домашнє насильство над чоловіком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Суд оштрафував львів’янку за домашнє насильство над чоловіком
Львів’янка визнала свою вину та просила суворо не карати
фото з відкритих джерел

Жінка вдарила чоловіка по голові, чим вчинила психологічне та фізичне домашнє насильство

Шевченківський райсуд Львова оштрафував жінку за вчинення домашнього насильства над її чоловіком. Про це йдеться у постанові суду від 22 лютого.

Суд встановив, що 16 січня близько 12:00 львівʼянка ображала гідність свого чоловіка, вдарила його по голові, чим вчинила психологічне та фізичне домашнє насильство. Правоохоронці 18 січня склали на неї протокол про адміністративне правопорушення.

Жінка до суду не з’явилася, хоча її повідомляли про дату, час та місце розгляду, йдеться у матеріалі справи. У її письмових поясненнях вказано, що львів’янка визнала свою вину та просила суворо не карати.

Суд визнав фігурантку винною за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Її оштрафували на 340 грн. Крім того, з жінки стягнули в дохід держави понад 600 грн судового збору.

На цю постанову ще можна подати апеляційну скаргу.

Раніше в Івано-Франківській області дівчина з першою групою інвалідності звернулася до суду з вимогою покарати її матір, бо та не платить їй аліменти. 

Теги: домашнє насильство Львів суд

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