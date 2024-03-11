«Укрзалізниця» продаватиме онлайн квитки ще до двох країн ЄС

«Укрзалізниця» 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі

Придбати квитки можна буде через застосунок «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» розпочинає онлайн-продаж квитків на ще одне міжнародне сполучення – до Австрії та Угорщини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Переводимо ще одне важливе міжнародне сполучення у прозорий онлайн! 18 березня Укрзалізниця розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що на першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Придбати квитки можна буде через застосунок «Укрзалізниці», а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через «Дію.Підпис».

«Крок за кроком оцифровуємо наші сервіси та робимо їх зручними для клієнтів. Після тривалої та непростої роботи роботи нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

За його словами, після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож.

Досвід на маршруті Київ – Варшава продемонстрував, що це досить потужний запобіжник від перекупів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ – Будапешт – Відень та Чоп – Будапешт – Відень.

Прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Для приготувань до продажу квитків онлайн «Укрзалізниця» з 12 березня тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ – Відень – Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня.

«Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп – Відень – Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп – Відень та зворотно доступні фактично на всі дати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила бета-тестування моніторингу квитків із можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Ця функція доступна для користувачів, авторизованих через «Дія.Підпис».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше стало відомо, що з Одеси до аеропорту Кишинів з 1 березня на регулярній основі курсуватиме аеротрансфер.

До слова, «Укрзалізниця» уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, який почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня.