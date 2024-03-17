Єврокомісія назвала найнебезпечніший непродовольчий товар

Косметика очолила список небезпечних непродовольчих товарів у ЄС





Європейська комісія опублікувала свій щорічний звіт системи швидкого оповіщення ЄС Safety Gate. Відповідно до нього, косметика стала найпоширенішим видом продукції, що становить ризик для здоров'я. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Європейська комісія уточнила, що влада 30 країн, що беруть участь у проєкті – на додаток до держав-членів ЄС це ще Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія – повідомила про 3412 попередження, та 4287 подальше розслідування. Як приклад, влада Литви виявила лосьйон, що містить заборонені хімічні речовини, а влада Польщі та Словенії також вжила заходів проти цього продукту, щоб захистити споживачів.

Найбільш поширеною проблемою, виявленою у косметиці, був вміст забороненого синтетичного ароматизатора BMHCA (або Бутилфеніл метилпропіонал чи Lilial – широко використовується ароматичний компонент в косметиці, який в даний час повинен бути позначений на маркуванні, як алерген, якщо його вміст перевищує 0,01% в косметичних продуктах, що змиваються, і 0,001% в незмивних косметичних продуктах – «Главком»), який негативно впливає на фертильність, викликаючи подразнення шкіри. Речовини, що становлять небезпеку як здоров'ю людини, так і довкіллю, також було виявлено в електроприладах. Рідини для електронних сигарет з підвищеним вмістом нікотину та іграшки, що містять фталати – ефіри фталевої кислоти, також викликають серйозну тривогу.

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«У грудні 2024 року набуде чинності «Загальний регламент безпеки продукції», який замінить Директиву щодо загальної безпеки продукції. З цього моменту для забезпечення безпеки продуктів на ринку ЄС застосовуватиметься модернізована перспективна система, незалежно від походження продуктів і незалежно від того, чи продаються вони в магазинах чи онлайн. Це суттєво покращить дотримання правил безпеки продуктів, оперативний нагляд за ринком та відкликання небезпечних нехарчових продуктів», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Як плвідомили представники Єврокомісії, минулого року чотирма найчастіше виявленими ризиками були наявність шкідливих хімічних речовин, пошкодження продукції та речовини, шкідливі для довкілля. Косметика очолювала список категорій ризику, за нею йшли іграшки, автомобілі, електроприлади та одяг.