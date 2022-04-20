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    Події в Україні

    У Краматорську затримали жінку, що працювала корегувальником вогню для окупантів

    У Краматорську затримали жінку, що працювала корегувальником вогню для окупантів

    Жінку помістили під варту із можливістю внесення застави у розмірі 744 300 грн

    У Краматорську затримали жінку, що працювала корегувальником вогню для окупантів під час обстрілів міста. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

    Встановлено, що у квітні 2022 року 51-річна мешканка м. Краматорськ Донецької області передавала представнику ворожої армії через Telegram фото з інформацією щодо об’єктів інфраструктури та позицій ЗСУ, розташованих на території Краматорська.

    Таким чином вона фактично корегувала дії представників держави-окупанта щодо обстрілів міста.

    20 квітня підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 744 300 грн за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років за ґратами або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, Служба безпеки України затримала тіктокера, який виклав у соцмережі інформацію про дислокацію військових у Києві. Невдовзі торговий центр, біля якого перебували українські бійці, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Краматорську затримали жінку, що працювала корегувальником вогню для окупантів