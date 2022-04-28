Рашисти скинули потужні бомби на «Азовсталь»: є загиблі (відео)

Внаслідок бомбардування є убиті та поранені

Російські окупанти у Маріуполі скинули потужні бомби на завод «Азовсталь». Про це повідомляє полк «Азов» у Телеграм.

Полк «Азов» заявляє, що росіяни скинули потужні бомби на Азовсталь, через що сталося обвалення перекриттів у підземних приміщеннях, де знаходиться польовий госпіталь. Також зазначається, що внаслідок бомбардування є убиті та поранені.

«Цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу «Азовсталь» в Маріуполі і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії. Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені», – йдеться у повідомленні.

Також азовці уточнюють, що через атаки ворога частина будівель завалилася. «Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше.

Наголошуємо! Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами).

Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації.

Закликаємо міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що Росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю», – звернулися представники полку «Азов».

Відео було знято одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з важкими пораненнями та надають першу домедичну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі».