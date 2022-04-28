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    Події в Україні

    Маріуполь: ворог перекриває рух містом і направляє техніку у бік «Азовсталі»

    Маріуполь: ворог перекриває рух містом і направляє техніку у бік «Азовсталі»
    фото: t.me/andriyshTime

    Окупанти продовжують штурмувати завод

    У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники перекривають частину міста і направляють техніку в бік «Азовсталі». Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

    Ворог не полишає спроб штурму «Азовсталі».

    «Окупанти з 12-00 закрили доступ в Лівобережному районі від парку «Веселка» та по вул. Пашковського. Місцеві мешканці повідомляють про великий рух техніки в бік Азовсталі та звуки боїв. Окупанти продовжують спроб штурму Азовсталі після масового бомбардування вночі», – йдеться у повідомленні.

    Сьогодні російські окупанти у Маріуполі скинули потужні бомби на завод «Азовсталь».

    Нагадаємо, від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя,а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська. Як повідомлялося, парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь: ворог перекриває рух містом і направляє техніку у бік «Азовсталі»