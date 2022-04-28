Маріуполь: ворог перекриває рух містом і направляє техніку у бік «Азовсталі»

Окупанти продовжують штурмувати завод

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники перекривають частину міста і направляють техніку в бік «Азовсталі». Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Ворог не полишає спроб штурму «Азовсталі».

«Окупанти з 12-00 закрили доступ в Лівобережному районі від парку «Веселка» та по вул. Пашковського. Місцеві мешканці повідомляють про великий рух техніки в бік Азовсталі та звуки боїв. Окупанти продовжують спроб штурму Азовсталі після масового бомбардування вночі», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти у Маріуполі скинули потужні бомби на завод «Азовсталь».

Нагадаємо, від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя,а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська. Як повідомлялося, парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі».