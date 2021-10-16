Бабченко пояснив, хто міг його замовити у Росії
«СБУшники так і сказали: ти – пробна куля»
Журналіст Аркадій Бабченко, убивство якого Служба безпеки України інсценізувала 2018 року, чому замах на нього був провальним, а також назвав прізвище можливого замовника. Своєю думкою він поділився у інтерв’ю «Главкому».
«Якщо захочуть вбити – вб’ють. Але тут питання грошей. Як, наприклад, вбивство Литвиненка, Скрипалів або Березовського. На це будуть вбухані шалені гроші. А так, мені ж СБУшники так і сказали: ти – пробна куля. Є люди, яким треба продемонструвати, що ось, вони вміють працювати. Я думаю, що мене замовляв Пригожин (особа, більш відома під назвиськом «Повар Путіна». Російський бізнесмен, ресторатор, засновник фабрики інтернет-тролів з Ольгіно, одна з ключових сил в російсько-українській інформаційній війні. Євген Пригожин перебуває у розшуку ФБР – «Главком») Це не ФСБ чи ГРУ, не офіційні структури, які засилають диверсійні групи. А це його приватна лавочка, де він просто дав людям гроші. Вони кожен відпиляв по шмату, і дійшло до Германа (громадянин, якого СБУ назвало організатором убивства Бабченка – «Главком») 40 тисяч, який звідти відпиляв ще десятку і вирішив винайняти першого ліпшого, хто підвернеться. От так власне вони і діють», – пояснив Бабченко.
Журналіст також розказав, що ФСБ – це гадюшник, де «чортова тисяча павуків, які гризуться один з одним за можливість гребти собі бабки».
«Щоб з майора стати там полковником, тобі треба щось там робити. Що зробити? Ну, давай відкриємо інтернет і почитаємо. А ось, Бабченко якусь х..ню написав, давай його грохнемо. Засилаються гроші, знаходять якогось наркомана, той «грохає» або ж виходить так, як вийшло. Вони от так ось працюють. Але при всьому при тому, я думаю, що стосовно мене працювало не ФСБ, а Пригожин», – підсумував Бабченко.
Як відомо, 29 травня 2018 року правоохоронці заявили про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі будинку у Києві, де він проживав. Проте наступного дня з'ясувалося, що це була спецоперація силовиків і «вбивство» було інсценоване.