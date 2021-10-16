Бабченко пояснив, хто міг його замовити у Росії

«СБУшники так і сказали: ти – пробна куля»

Журналіст Аркадій Бабченко, убивство якого Служба безпеки України інсценізувала 2018 року, чому замах на нього був провальним, а також назвав прізвище можливого замовника. Своєю думкою він поділився у інтерв’ю «Главкому».

«Якщо захочуть вбити – вб’ють. Але тут питання грошей. Як, наприклад, вбивство Литвиненка, Скрипалів або Березовського. На це будуть вбухані шалені гроші. А так, мені ж СБУшники так і сказали: ти – пробна куля. Є люди, яким треба продемонструвати, що ось, вони вміють працювати. Я думаю, що мене замовляв Пригожин (особа, більш відома під назвиськом «Повар Путіна». Російський бізнесмен, ресторатор, засновник фабрики інтернет-тролів з Ольгіно, одна з ключових сил в російсько-українській інформаційній війні. Євген Пригожин перебуває у розшуку ФБР – «Главком») Це не ФСБ чи ГРУ, не офіційні структури, які засилають диверсійні групи. А це його приватна лавочка, де він просто дав людям гроші. Вони кожен відпиляв по шмату, і дійшло до Германа (громадянин, якого СБУ назвало організатором убивства Бабченка – «Главком») 40 тисяч, який звідти відпиляв ще десятку і вирішив винайняти першого ліпшого, хто підвернеться. От так власне вони і діють», – пояснив Бабченко.

50-річний київський підприємець Борис Герман, співвласник та комерційний директор збройного підприємства «Шмайсер» був затриманий у справі щодо «замаху на Аркадія Бабченка» (Фото: EPA)

Журналіст також розказав, що ФСБ – це гадюшник, де «чортова тисяча павуків, які гризуться один з одним за можливість гребти собі бабки».

«Щоб з майора стати там полковником, тобі треба щось там робити. Що зробити? Ну, давай відкриємо інтернет і почитаємо. А ось, Бабченко якусь х..ню написав, давай його грохнемо. Засилаються гроші, знаходять якогось наркомана, той «грохає» або ж виходить так, як вийшло. Вони от так ось працюють. Але при всьому при тому, я думаю, що стосовно мене працювало не ФСБ, а Пригожин», – підсумував Бабченко.

Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України.

29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.

Як відомо, 29 травня 2018 року правоохоронці заявили про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі будинку у Києві, де він проживав. Проте наступного дня з'ясувалося, що це була спецоперація силовиків і «вбивство» було інсценоване.