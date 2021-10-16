Російський перепис населення в Криму підриває суверенітет України, – Держдеп США

Так званий референдум, який Росія провела в Криму у 2014 році, не має юридичної сили

В окупованому Криму 15 жовтня почався перепис населення, який триватиме до 14 листопада

У Державному департаменті США засудили рішення Росії провести перепис населення на території тимчасово окупованого нею Криму і міста Севастополя. Про це йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса.

«Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», – написав Прайс у Twitter.

The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021

Нагадаємо, МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.