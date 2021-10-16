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    Російський перепис населення в Криму підриває суверенітет України, – Держдеп США

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    Так званий референдум, який Росія провела в Криму у 2014 році, не має юридичної сили - Російський перепис населення в Криму підриває суверенітет України, – Держдеп США

    Так званий референдум, який Росія провела в Криму у 2014 році, не має юридичної сили

    Фото з відкритих джерел

    В окупованому Криму 15 жовтня почався перепис населення, який триватиме до 14 листопада

    У Державному департаменті США засудили рішення Росії провести перепис населення на території тимчасово окупованого нею Криму і міста Севастополя. Про це йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса.

    «Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», – написав Прайс у Twitter.

    Нагадаємо, МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

    Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

    Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

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    Теги: МЗС Крим Росія США війна незалежність ЮНЕСКО перепис населення суверенітет населення окупація
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    Російський перепис населення в Криму підриває суверенітет України, – Держдеп США