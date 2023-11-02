ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)

РФ кинула безпрецедентну кількість військ на Авдіївку

Збройні сили України поблизу Авдіївки виявили ворожу колону техніки, яка йшла на штурм у районі міста. Українські бійці знищили всі танки та БТР ворога. Відповідне відео опублікувала 47-а окрема механізована бригада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Авдіївка. Окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу й техніки на цей напрямок та не полишають спроб оточити місто», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На відео можна побачити, як 47 окрема механізована бригада разом із суміжними підрозділами ліквідовують окупантів.

Раніше повідомлялося, що росіяни послабили атаки на Авдіївку.

До слова, триває 617-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.