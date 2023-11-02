Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)
Українські бійці знищили всі танки та БТР ворога
фото: скрін із відео

РФ кинула безпрецедентну кількість військ на Авдіївку

Збройні сили України поблизу Авдіївки виявили ворожу колону техніки, яка йшла на штурм у районі міста. Українські бійці знищили всі танки та БТР ворога. Відповідне відео опублікувала 47-а окрема механізована бригада.

«Авдіївка. Окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу й техніки на цей напрямок та не полишають спроб оточити місто», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат.

На відео можна побачити, як 47 окрема механізована бригада разом із суміжними підрозділами ліквідовують окупантів.

Раніше повідомлялося, що росіяни послабили атаки на Авдіївку.

До слова, триває 617-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Теги: Донеччина Авдіївка війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У бойових діях безпосередньо у місті Авдіївка українські війська мають успіх
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
Сьогодні, 17:30
Кількість штурмів в Авдіївці дещо зменшилася
Росіяни послабили атаки на Авдіївку: ЗСУ назвали причину
Сьогодні, 15:01
Авдіївка – епіцентр важких боїв
Штурм Авдіївки. Окупанти готують третю хвилю
Сьогодні, 09:02

Події в Україні

Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
Як не втратити Авдіївку? Фронтовий журналіст звернувся до українців
Як не втратити Авдіївку? Фронтовий журналіст звернувся до українців
ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)
ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)
Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди»
Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди»
Запрацювали нововведення щодо проходження військово-лікарської комісії
Запрацювали нововведення щодо проходження військово-лікарської комісії
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
13K
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
8769
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
7695
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді
7568
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
5459
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту