Мігранти з Центральної Азії створили щонайменше два злочинних угруповання в Маріуполі

Мігранти займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальними перевезеннями й будівництвом

В тимчасово окупованому Маріуполі утворилось щонайменше два етнічних злочинних угруповання з етнічних узбеків, які є вихідцями з Таджикистану. Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Зазначається, що окупанти звели до Маріуполя більш як 25 тисяч будівельників з РФ та країн Центральної Азії.

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Таким чином ворог планував вирішити проблему з нестачею робочої сили, адже місцеві мешканці не хочуть працювати на окупантів. Проте мігранти вже створили щонайменше дві етнічні банди.

Вони займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальними перевезеннями й будівництвом.

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Раніше окупанти мобілізували узбеків, які приїхали будівельниками у Маріуполь.

Узбеки перебували в складі будівельної бригади, яку найняла окупаційна адміністрація нібито для відбудови міста, яке зруйнували російські війська. Але після прибуття в заробітчан вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості «добровольців».

Як повідомлялося, російська влада має намір мобілізувати додатково 130 тисяч осіб. Заходи з примусової мобілізації хочуть провести і на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, у мечетях Пензенської області триває військова агітація мусульман. Пропагандисти характеризують війну в Україні як священну. При цьому всіляко очорнюють українців.

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Триває 598-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 47 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.