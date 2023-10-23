На Одещині лунали вибухи: названо кількість збитих «Шахедів»

Окупанти запустили по Одещині дроні з Чорного моря

Під час повітряної тривоги на Одещині, що тривала з 00:58 до 1:46, в області лунали вибухи – працювали сили ППО.

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За попередніми даними Сил оборони півдня, вночі над Одещиною було знищено дев’ять «Шахедів». Про повідомив речник Одеської ОВА, речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

Після опівночі Повітряні сили ЗСУ попередили: «Одещина, Затока – загроза ударних БпЛА з Чорного моря».

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.

Через годину тривога пролунала і в Києві.

Під час повітряної тривоги Київщину атакували нові російські безпілотники.

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Також уночі російські терористи атакували Хмельниччину.