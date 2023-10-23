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На Одещині лунали вибухи: названо кількість збитих «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Одещині лунали вибухи: названо кількість збитих «Шахедів»
Українські воїни збили ворожі дрони
фото ілюстративне

Окупанти запустили по Одещині дроні з Чорного моря

Під час повітряної тривоги на Одещині, що тривала з 00:58 до 1:46, в області лунали вибухи – працювали сили ППО.

За попередніми даними Сил оборони півдня, вночі над Одещиною було знищено дев’ять «Шахедів». Про повідомив речник Одеської ОВА, речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

Після опівночі Повітряні сили ЗСУ попередили: «Одещина, Затока – загроза ударних БпЛА з Чорного моря».

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.

Через годину тривога пролунала і в Києві.

Під час повітряної тривоги Київщину атакували нові російські безпілотники.

Також уночі російські терористи атакували Хмельниччину.

 

Теги: окупанти безпілотник Одещина тривога

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