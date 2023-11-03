Повітряні сили знищили радар пошуку та наведення ракет окупантів (відео)

Зеленський подякував воїнам

Повітряні сили України точним ударом Himars знищили радар пошуку та наведення ракет окупантів. Цей комплекс рашисти використовували для наведення ракет С-300 під час ударів по Запоріжжю. Відео спецоперації опублікував президент України Володимир Зеленський.

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«Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати!», – написав він під відеороликом.

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Радар пошуку та наведення є основним компонентом комплексу С-300 і його знищення унеможливлює використання ракет С-300 та С-400.

Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.