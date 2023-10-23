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Росіяни цілодобово штурмують Авдіївку, попри неймовірні втрати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни цілодобово штурмують Авдіївку, попри неймовірні втрати
Попри пекельні бої, Збройні сили України завдають російським загарбникам значних втрат
фото: Генштаб

За словами голови військової адміністрації, росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою на штурм Авдіївки

Російські війська не припиняють штурми в районі Авдіївки Донецької області, попри божевільні втрати в живій силі та техніці. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

За словами голови військової адміністрації, минулої доби тривали запеклі бої, було зафіксовано багато обстрілів та бомбардувань авіацією.

«Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато», – розповів Барабаш.

Очільник МВА також додав, що останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

Зазначимо, місто Авдіївка є «воротами» для звільнення Донецька та всієї Донеччини. Попри пекельні бої, Збройні сили України завдають російським загарбникам значних втрат.

До слова, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Теги: війна ЗСУ окупанти Авдіївка

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