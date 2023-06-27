Сенатори США просять для України «Залізний купол»

Кожна батарея «Залізний купол» може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів

Сенатори не просять Ізраїль надати Україні свої батареї ПРО, а хочуть, аби США передали власні системи.

Сенатори США Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил посприяти укріпленню протиповітряної оборони України, зокрема системами протиракетної оборони «Залізний купол». Про це повідомляє Голос Америки.

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«Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше», – йдеться у спільній заяві сенаторів обох партій.

Сенатори наголосили, що «в умовах постійних атак з боку Росії Україна потребує більше підтримки для посилення її ППО».

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Кожна батарея «Залізний купол» може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів, зазначили американські законодавці.

«Ми можемо врятувати більше українських життів сьогодні, якщо передамо їм батареї. Однак через серйозні побоювання уряд Ізраїлю заблокував передавання Сполученим Штатам цих батарей», – сказали посадовці.

Сенатори додали, що не просять Ізраїль надати Україні свої батареї ПРО, а хочуть, аби країна дозволила США передати американські системи.

Зазначимо, що минулого року міністр оборони України Олексій Резніков під час онлайн-конференції Forbes «Будуємо разом» пояснив, чому в Україні буде неефективна система протиповітряної оборони «Залізний купол». За його словами, система не захищатиме від крилатих та балістичних ракет.

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Нагадаємо, повільні темпи українського контрнаступу пояснюються тим, що Російські загарбники дійсно добре підготувалися до оборони, тому український контрнаступ рухається повільнішими темпами, ніж хотілося.

До слова, американська розвідка змогла зібрати надзвичайно докладну та точну картину планів ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, включно з маршрутами пересування й ключовими базами.