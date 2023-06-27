Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатори США просять для України «Залізний купол»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сенатори США просять для України «Залізний купол»
Кожна батарея «Залізний купол» може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів
фото з відкритих джерел

Сенатори не просять Ізраїль надати Україні свої батареї ПРО, а хочуть, аби США передали власні системи.

Сенатори США Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил посприяти укріпленню протиповітряної оборони України, зокрема системами протиракетної оборони «Залізний купол». Про це повідомляє Голос Америки.

«Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше», – йдеться у спільній заяві сенаторів обох партій.

Сенатори наголосили, що «в умовах постійних атак з боку Росії Україна потребує більше підтримки для посилення її ППО».

Кожна батарея «Залізний купол» може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів, зазначили американські законодавці.

«Ми можемо врятувати більше українських життів сьогодні, якщо передамо їм батареї. Однак через серйозні побоювання уряд Ізраїлю заблокував передавання Сполученим Штатам цих батарей», – сказали посадовці.

Сенатори додали, що не просять Ізраїль надати Україні свої батареї ПРО, а хочуть, аби країна дозволила США передати американські системи.

Зазначимо, що минулого року міністр оборони України Олексій Резніков під час онлайн-конференції Forbes «Будуємо разом» пояснив, чому в Україні буде неефективна система протиповітряної оборони «Залізний купол». За його словами, система не захищатиме від крилатих та балістичних ракет.

Нагадаємо, повільні темпи українського контрнаступу пояснюються тим, що Російські загарбники дійсно добре підготувалися до оборони, тому український контрнаступ рухається повільнішими темпами, ніж хотілося.

До слова, американська розвідка змогла зібрати надзвичайно докладну та точну картину планів ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, включно з маршрутами пересування й ключовими базами.

Теги: США системи ППО війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден
Одна фраза Байдена може зруйнувати мир між США та Китаєм
22 червня, 15:03
Противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав
Окупанти наступали на чотирьох напрямках. Генштаб повідомив результати
14 червня, 18:55
Є прильоти у російському населеному пункті
У російському прикордонні гримлять вибухи (фото, відео)
13 червня, 07:24
Українські захисники в надтяжких умовах врятували родину
Цей трагічний епізод війни увійде в нашу історію як один із найсильніших
8 червня, 16:25
Каховська ГЕС була зруйнована близько 3:00 ранку. До 12:00 всю велику частину гідро- та інженерної інфраструктури було знесено
Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує
7 червня, 09:41
Населення, яке опинилось у зоні підтоплення, попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів
Підрив Каховської ГЕС. У воді детонують міни (відео)
6 червня, 14:16
Раніше Володимир Путін навіть заявляв, що європейські цінності притаманні росіянам
У Путіна параноя. Журналісти оприлюднили масштабне розслідування хвороби диктатора
1 червня, 18:59
Тортури струмом, побиття та імітація розстрілів. Свідчення в’язнів Херсонського СІЗО
Тортури струмом, побиття та імітація розстрілів. Свідчення в’язнів Херсонського СІЗО злочини воєнні
31 травня, 21:00
Марта Костюк подала руку судді на вишці, але не потиснула Аріні Сабалєнка після матчу на Ролан Гаррос
Французька публіка освистала українську тенісистку: що трапилося?
28 травня, 21:59

Політика

Тихановська вказала на реальну роль Лукашенка у приборканні Пригожина
Тихановська вказала на реальну роль Лукашенка у приборканні Пригожина
Сенатори США просять для України «Залізний купол»
Сенатори США просять для України «Залізний купол»
Де в Європі найбільше російських шпигунів? Названо країну
Де в Європі найбільше російських шпигунів? Названо країну
Петер Сійярто вигадав нову умову для євроінтеграції України
Петер Сійярто вигадав нову умову для євроінтеграції України
Союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання Пригожина – CNN
Союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання Пригожина – CNN
Білий дім пояснив, чому контрнаступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося
Білий дім пояснив, чому контрнаступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
49K
Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
31K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
26K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
22K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні
18K
Скільки літаків Україна втратила за червень? Повітряні сили відповіли

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту