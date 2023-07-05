Окупанти приховують спалах небезпечного захворювання на Херсонщині

У Скадовську та Генічеську окупаційну владу приховано вакцинують від холери

У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області зафіксовано збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 липня.

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Окупаційна влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні, розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.

Як повідомлялося, холероподібні вібріони виявили фахівці у прибережній зоні Чорного моря та на кількох одеських пляжах. Холеру ці збудники викликати не можуть, проте значно підвищують ризик гострих кишкових розладів.

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Екологи і фахівці лабораторій застерігають, підхопити хворобу реально й просто лежачи на піску – цим попередженням нехтують ще більше людей. Під найбільшою загрозою – діти, для них і хвороба більш вірогідна, і перебіг її може бути важким. Відтак, фахівці закликають жителів області і далі утримуватись від купання. А також не вживати виловлену у морі рибу – вона теж може бути отруєна та заражена після потрапляння води з Каховки у море.

Поки єдиний показник, який покращився після підриву терористами греблі Каховської ГЕС, це солоність води – вона вже наближається до норми. Це дає надію, що море зрештою очиститься, але нині про це говорити зарано. На очищення піде дуже тривалий час, кажуть екологи.

Нагадаємо, щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС, російські терористи почали ховати загиблих в братських могилах.