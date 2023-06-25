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Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі
Противник випустив 235 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та авіації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів

Російська армія за минулу добу, 24 червня, здійснила 59 обстрілів Херсонської області. Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Противник випустив 235 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та авіації. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Як підкреслив очільник ОВА, через російську агресію двоє людей дістали поранення.

До слова, також окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалий (фото).

Раніше повідомлялося, що росіяни вкотре вдарили по Херсону: є загиблі та поранені (жахливі фото). Окупаційні війська прицільним вогнем обстріляли комунальне транспортне підприємство. 55-річний чоловік загинув на місці. Ще один 43-річний працівник помер у медзакладі. 

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні під обстріл потрапила бригада «швидкої».

Як відомо, триває 487-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також ворог продовжує зазнавати великих втрат в живій силі та військовій техніці.

Теги: обстріл Херсонщина окупанти армія ворог поранення росіяни

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