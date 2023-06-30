Буданов розповів про невдалу спробу звільнення Зміїного

Спецоперація відбувалася у декілька етапів, оскільки рашисти були готові до бою за острів

Рівно рік тому завдяки злагодженим діям українських військових був звільнений острів Зміїний. Про деталі деокупації очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Основу складали, штурмовики ГУР, також ми запросили взяти участь у цьому заході спецпідрозділ ЦСО «А» СБУ, вони на той час радо погодились і в принципі ми це разом з ними і здійснили. Використовувались допоміжні судна, катери, човни військово-морських сил, гелікоптери, армійська авіація», – розповідає він.

Спецоперація відбувалася у декілька етапів, оскільки рашисти були готові до бою за острів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росіяни досить професійно діяли, що завадило нам вибити їх повністю зі всієї частини острова. Під час висадки десанту наші контролювали близько 50% острова, а 50% вони», – каже розвідник.

Після невдалої спроби та великої кількість поранених було прийнято рішення покинути острів і повернутись з часом.

«Вони намагались перекинути туди резерви, підвезти катерами, але «Байрактар» їх знищив. Гелікоптерами кілька разів. Один з гелікоптерів був знищений при висадці десанту тим же «Байрактаром», доречі. Там страшні речі відбувались, хаос, паніка. З рештою ми їх дотисли і змусили покинути ці території», – додав Буданов.

Острів Зміїний розташований в Ізмаїльському районі Одещини, площа – 17 га, довжина – 662 м, ширина – 560 м. Від острова до найближчого узбережжя України лише 30 км, а до Одеси – 120 км. 2007 року на Зміїному заснували українське село Біле, жителів було небагато – від 13 до 30 осіб. Острів Зміїний був для окупантів важливим елементом для контролювання північно-західної частини Чорного моря.

Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тоді міноборони РФ назвало втечу рашистів «кроком доброї волі».