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Відбулось понад 30 бойових зіткнень: Генштаб повідомив, де тривають найтяжчі бої

Діана Гасюк
glavcom.ua
Відбулось понад 30 бойових зіткнень: Генштаб повідомив, де тривають найтяжчі бої
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 9 липня

Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 липня.

Ситуація на оперативних напрямках 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Вовківки Сумської області та Мілового і Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Миропілля, Зноб-Новгородське, Білопілля Сумської області та Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки - Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новолюбівки, Невського, Білогорівки Луганської області та Діброви, Спірного та Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Дружківка, Біла Гора, Дружба. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Сєверного. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Невельське, Георгіївка, Єлизаветівка, Красногорівка, Олександропіль, Мар'їнка, Побєда та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Козацького Херсонської області та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області; Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області та місто Херсон; Іванівка, Очаків Миколаївської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, захисники знищили 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Атаки ворога

Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські БПЛА типу Shahed. В результаті бойової роботи ППО Сил оборони України знищено 5 цих ударних БпЛА.

Частина ударних БпЛА влучила в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Також ворог завдав 52 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими військовими Лиману, 8 цивільних людей загинули і 13 поранено.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: окупанти Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон Вугледар

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