У Миколаєві пролунали вибухи

В місті та області поки не оголошена повітряна тривога

В середу, 10 серпня, увечері в Миколаєві знову пролунали вибухи. В місті та області поки не оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві жителі.

У соцмережах повідомляють, що пролунало кілька вибухів.



Офіційні джерела поки не повідомили більш детальної інформації про подію.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня.

Нагадаємо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.