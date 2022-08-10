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У Миколаєві пролунали вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи
фото з відкритих джерел

В місті та області поки не оголошена повітряна тривога

В середу, 10 серпня, увечері в Миколаєві знову пролунали вибухи. В місті та області поки не оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві жителі.

У соцмережах повідомляють, що пролунало кілька вибухів.

Офіційні джерела поки не повідомили більш детальної інформації про подію.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня. 

Нагадаємо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. 

Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.

Теги: вибух війна Миколаїв

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