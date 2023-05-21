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Зеленський зустрівся з прем'єром Канади

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади
Лідери України та Канади лідери країн обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони
фото: Офіс президента України

Лідери двох країн обговорили військову допомогу Україні на саміті G7 у японській Хіросімі

Сьогодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на саміті G7. Політики обговорили військову допомогу Україні. Про це повідомила пресслужба глави держави.

Як зазначається, лідери країн обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, а особливу увагу приділили подальшій взаємодії у сфері безпеки та оборони.

«Високо ціную, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України у протистоянні російській агресії. Але зараз – критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги», – наголосив Зеленський.

Також очільник України поінформував Трюдо про ситуацію на фронті та поділився оцінками її можливого розвитку. Ішлося також про навчання українських молодших офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER. Крім того, президент підкреслив важливість реалізації всіх пунктів української формули світу.

Зеленський акцентував і на питанні євроатлантичної інтеграції України. За його словами, на Вільнюському саміті НАТО в липні мають бути прийняті конкретні рішення щодо членства нашої держави в Альянсі та надані чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО.

Крім того, президент відзначив допомогу, яку надає Канада для розмінування деокупованих територій.

«Хочу подякувати вам за практичну допомогу в розмінуванні та за оперативне опрацювання вашим урядом та канадськими виробниками наших запитів», – сказав він.

Теги: Канада саміт Джастін Трюдо Володимир Зеленський

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