Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: обговорили розширення «зернової угоди»

Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні і привернув його увагу до обстрілів цивільної інфраструктури

Український лідер закликав очільника Індонезії сприяти зусиллям нашої країни в поверненні незаконно депортованих Росією дітей

Президент Володимир Зеленський провів переговори з індонезійським колегою Джоко Відодо під час робочої поїздки на саміті G7 у Японії. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Як зазначається, Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні, а також привернув його увагу до обстрілів цивільної інфраструктури нашої держави.

Глава держави закликав президента Індонезії сприяти зусиллям України в поверненні незаконно депортованих Росією дітей.

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Зі свого боку, Відодо привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи. Сторони відзначили важливість її розширення.

Крім того, лідери країн обговорили реалізацію української формули миру.

Зеленський висловив подяку Індонезії за готовність підтримати зусилля з відновлення України й подякував Відодо за запрошення на саміті G20 у листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».

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До слова, 21 травня Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на саміті G7. Політики обговорили військову допомогу Україні.

Як повідомлялося, 21 травня президент США Джо Байден зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським у японській Хіросімі, щоб підкреслити беззаперечну підтримку України Сполученими Штатами.