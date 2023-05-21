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Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: обговорили розширення «зернової угоди»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: обговорили розширення «зернової угоди»
Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні і привернув його увагу до обстрілів цивільної інфраструктури
фото: Офіс президента України

Український лідер закликав очільника Індонезії сприяти зусиллям нашої країни в поверненні незаконно депортованих Росією дітей

Президент Володимир Зеленський провів переговори з індонезійським колегою Джоко Відодо під час робочої поїздки на саміті G7 у Японії. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні, а також привернув його увагу до обстрілів цивільної інфраструктури нашої держави.

Глава держави закликав президента Індонезії сприяти зусиллям України в поверненні незаконно депортованих Росією дітей.

Зі свого боку, Відодо привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи. Сторони відзначили важливість її розширення.

Крім того, лідери країн обговорили реалізацію української формули миру.

Зеленський висловив подяку Індонезії за готовність підтримати зусилля з відновлення України й подякував Відодо за запрошення на саміті G20 у листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».

До слова, 21 травня Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на саміті G7. Політики обговорили військову допомогу Україні.

Як повідомлялося, 21 травня президент США Джо Байден зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським у японській Хіросімі, щоб підкреслити беззаперечну підтримку України Сполученими Штатами. 

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Теги: Індонезія саміт Володимир Зеленський

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