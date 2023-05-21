В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
Офіційних подробиць наразі немає
У ніч проти 21 травня пролунала «бавовна» в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Також цю інформацію розповсюдив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
За свідченнями місцевих мешканців, вибухи прогриміли неподалік порту. На опублікованих фото видно задимлення й пожежі. Офіційних подробиць наразі немає.
Нагадаємо, 18 травня вранці в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух.
До слова, у ніч на 21 травня на околиці міста Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася пожежа на полігоні для твердих побутових відходів. Перед цим місцеві жителі заявили про обстріли Шебекінського округу.
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