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В окупованому Бердянську прогриміли вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
Пожежа після вибуху в окупованому Бердянську
фото з соцмереж

Офіційних подробиць наразі немає

У ніч проти 21 травня пролунала «бавовна» в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Також цю інформацію розповсюдив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. 

За свідченнями місцевих мешканців, вибухи прогриміли неподалік порту. На опублікованих фото видно задимлення й пожежі. Офіційних подробиць наразі немає.  

Нагадаємо, 18 травня вранці в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух

До слова, у ніч на 21 травня на околиці міста Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася пожежа на полігоні для твердих побутових відходів. Перед цим місцеві жителі заявили про обстріли Шебекінського округу.

Теги: вибух Бердянськ війна

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