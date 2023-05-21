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ЄС розкрив подробиці нового пакету санкцій проти Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЄС розкрив подробиці нового пакету санкцій проти Росії
Урсула фон дер Ляєн
Фото: John Thys / AFP

Обмеження стосуватимуться не лише РФ, а й компаній по всьому світу

Євросоюз збирається ввести санкції проти 90 компаній, які допомагали Росії обходити раніше введені проти неї економічні обмеження. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає ZDF .

«В одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких у нас є чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського союзу, оминаючи треті країни», – заявила вона.

За її словами, частина цих компаній, які підпадуть під заборону, зареєстрована в Китаї.

«Це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями. Це компанії, які існують частково на папері та мають власників, що походять з інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими», – додала фон дер Ляєн.

Новий пакет санкцій проти РФ також прокоментував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Рішення Євросоюзу запровадити санкції проти більш ніж 90 неросійських компаній, які допомагали Росії обходити санкції, можна лише вітати. Спроби ворога обходити санкції будуть завжди, але покарання за допомогу їм у цьому має бути жорстким», – підкреслив він.

Нагадаємо, уряд Японії оголосив про введення додаткових санкцій проти Росії. 

До слова, Велика Британія заявила, що хоче обмежити торгівлю російськими алмазами. А США введуть понад 300 нових санкцій для економічної ізоляції РФ. 

Теги: Європейський союз санкції росія

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