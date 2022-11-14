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У Росії мобілізовані влаштували бунт та обматюкали офіцера (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
У Росії мобілізовані влаштували бунт та обматюкали офіцера (відео)
Мобілізовані росіяни скаржаться на погане екіпірування та підготовку
скріншот із відео

Мобілізовані росіяни скаржаться на погану амуніцію та неналежну підготовку

У Підмосков'ї в парку «Патріот» мобілізовані, яких готують до відправки на фронт, влаштували бунт, один із військовослужбовців спочатку в нецензурній формі вилаяв командувача частиною, а потім ударив його. Відповідне відео, зняте на камеру мобільного телефона, з'явилося у Telegram-каналах, однак коли саме воно було зроблено, невідомо.

На кадрах мобілізовані відчитують вищого офіцера, судячи з погонів – підполковника, за те, що замість реальної підготовки до бойових дій їх вчать ходити строєм і стріляти по уявних цілях, а також скаржаться на відсутність необхідного спорядження.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

«Ми на війні строєм будемо ходити? Це профанація, імітація стрільб, імітація навчань», – сказав один із призовників, супроводжуючи свою промову нецензурною лайкою. Пізніше він під схвальні вигуки інших мобілізованих вимагає від вищого офіцера витягти руки з кишень, у грубій формі посилає його і б'є в груди. У відповідь офіцер каже лише, що цього не треба робити.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей. 

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що у Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

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Теги: росія війна мобілізація

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