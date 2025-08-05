Бійці ГУР зупинили наступ на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів (відео)

Загальні втрати окупантів склали щонайменше 334 – вбитими, ще понад 550 – пораненими

Бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР не дозволили окупантам просунутися на Сумському напрямку. Під час спецоперації розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, зачистити позиції окупантів та закріпитися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що просування росіян зупинено, постачання провізії та боєкомплекту угрупованню військ зірвано. Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності «Спецпідрозділу Тимура».

Загальні втрати окупантів склали щонайменше 334 – вбитими, ще понад 550 – пораненими.

Операція проведена силами підрозділів «Химера», «Юнгер», «Стугна», «Сибірський Батальйон», «Аратта», «1514», «Paragon», «Art Division», «First Line», Raven Group та «6 загін спеціальних дій», що входять до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.

Раніше спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, українські розвідники також здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер Росії – «Князь Пожарський». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР Міноборони.

Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії – атомну субмарину стратегічного призначення К-555 «Князь Пожарський» проєкту 955А «Борєй-А». Також розвідники отримали виписки з книги корабельних розкладів, яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.