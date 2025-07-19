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Росіяни окупували село на Сумщині – DeepState

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росіяни окупували село на Сумщині – DeepState
Ворог окупував Яблунівку на Сумщини
фото з відкритих джерел

Противник просунувся в районі чотирьох населених пунктів на Сумщині, Харківщині та Донеччині

Російські війська просунулися одразу на кількох ділянках фронту, зокрема у Сумській, Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

Згідно з оновленою мапою бойових дій, яку аналітики опублікували вночі 19 липня, ворог захопив село Яблунівка в Сумській області. Окрім цього, противник просунувся в районі ще чотирьох населених пунктів – Юнаківки (Сумщина), Хатнього (Харківщина), Романівки та Торецька (Донеччина).

Фронтова ситуація залишається складною, а російські сили продовжують активні наступальні дії на кількох напрямках.

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: Донеччина Сумщина Харківщина ворог

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