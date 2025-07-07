Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ
Критична інфраструктура зазнала пошкоджень на Сумщині
фото ілюстративне

Тривають відновлювальні роботи

Сьогодні, 7 липня російські війська вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує «Главком».

Григоров повідомив, що сьогодні близько 18:36 окупаційна армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі.

Повідомляється, що внаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання.

Наразі в регіоні тривають відновлювальні роботи.

Міненерго доповнило інформацію від ОВА, у повідомленні вказано, що російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ «Сумиобленерго»

Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання товариства.

Годиною раніше Григоров зазначив, що ворог завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. За попередніми даними, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА.

Внаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надали медичну допомогу. Також пошкоджень зазнали цивільні приміщення.

Як повідомлялося, Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. Влучання було в Кременчуці. 

До слова, російські безпілотні літальні апарати атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку.

До слова, триває 1230-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: обстріл електроенергія Сумщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над столицею здійнявся дим
Сім районів Києва зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу – Ткаченко
10 червня, 05:35
Посадовцю загрожує 12 років вʼязниці
На Сумщині майор заробив мільйони гривень за фіктивні відрядження на передову
9 червня, 18:39
Росіяни обстріляли Запоріжжя цієї ночі
Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
14 червня, 06:11
Дрони атакували Харків
Росія масовано атакувала дронами Харків (оновлено)
25 червня, 03:23
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
18 червня, 20:44
Загалом по місту постраждали 19 людей, восьмеро з них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень
Кличко показав наслідки удару росіян по пʼятиповерхівці у Шевченківському районі (відео)
23 червня, 08:42
У будинку немає жодної квартири, де б уціліли вікна
Біля пошкодженого росіянами будинку у Києві вцілів флагшток із прапором України (фото)
23 червня, 14:47
Російський обстріл пошкодив Головну астрономічну обсерваторію НАН України
Внаслідок російського обстрілу постраждала Головна астрономічна обсерваторія (фото)
24 червня, 14:14
Мешканців просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей
Відключення світла на Київщині: де заплановані знеструмлення 26 та 27 червня
26 червня, 11:01

Події в Україні

Атака безпілотників на Харків: є жертва, понад 80 людей постраждали (оновлено)
Атака безпілотників на Харків: є жертва, понад 80 людей постраждали (оновлено)
На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ
На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ
Західні області накрила сильна негода (відео)
Західні області накрила сильна негода (відео)
Загадкові смерті у Мінтрансі РФ та атаки дронів на ТЦК: головне за 7 липня
Загадкові смерті у Мінтрансі РФ та атаки дронів на ТЦК: головне за 7 липня
Російські дрони атакували інфраструктуру Сумщини
Російські дрони атакували інфраструктуру Сумщини
Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік
Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
32K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
32K
Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
12K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
8553
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua