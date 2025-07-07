На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ

Тривають відновлювальні роботи

Сьогодні, 7 липня російські війська вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує «Главком».

Григоров повідомив, що сьогодні близько 18:36 окупаційна армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі.

Повідомляється, що внаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання.

Наразі в регіоні тривають відновлювальні роботи.

Міненерго доповнило інформацію від ОВА, у повідомленні вказано, що російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ «Сумиобленерго»

Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання товариства.

Годиною раніше Григоров зазначив, що ворог завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. За попередніми даними, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА.

Внаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надали медичну допомогу. Також пошкоджень зазнали цивільні приміщення.

Як повідомлялося, Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. Влучання було в Кременчуці.

До слова, російські безпілотні літальні апарати атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку.

До слова, триває 1230-й день повномасштабної війни.