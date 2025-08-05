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Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 18 атак окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1259-й день повномасштабної війни в Україні

За минулу добу відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав трьох ракетних та 72 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Архипівка Чернігівської області; Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Успенівка, Малокатеринівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та один важливий об’єкт окупанта.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники відбили 18 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 417 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

Учора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив дев’ять спроб просування вперед в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Дві ворожі атаки відбили українські оборонці в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Романівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Противник протягом минулого дня здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Зелене Поле, Воскресенка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка.

Нагадаємо, триває 1259-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт війна Генштаб

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