Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Віталія Чураєва

У 2022 році Віталій Чураєв добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Чураєв був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест» та відзнаками від бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Чураєва.

Віталій Чураєв віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Його життя обірвалося 23 липня 2025 року Про це повідомляє «Главком» із посилнням на Львівську міську раду.

Народився Віталій Чураєв 5 вересня 1987 року у Херсоні. Навчався у Херсонському фізико-технічному ліцеї Херсонської міської ради. Згодом навчався у Херсонському національному технічному університеті за спеціальностями «економіка і підприємництво» та «економічна кібернетика».

Протягом життя працював оператором кол-центру та займався підприємницькою діяльністю.

Зі слів рідних, був добрим, принциповим та справедливим. Завжди допомагав всім і був справжнім патріотом. Справжній сім’янин, який сильно любив та піклувався про дітей. Захоплювався спортом, особливо футболом, футзалом, плаванням та сквошем.

У 2022 році Віталій Чураєв добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

У 2022 році добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку у лавах 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Сухопутних військ Збройних Сил України.

За виявлену мужність був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та відзнаками від бригади.

Загинув Віталій Чураєв 23 липня 2025 року. Чин похорону воїна відбувся 2 серпня 2025 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Опісля, орієнтовно об 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Віталія Чураєва поховали на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань новітніх Героїв.

У Віталія Чураєва залишилися мати, батько, брат із сім’єю, дружина, донька, син та похресник.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.