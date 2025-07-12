Війна – єдиний порятунок Путіна від розпаду Росії

Наша смерть є для Путіна умовою життя

Супермен Трамп і підступний лютор-Путін

Дональд Трамп анонсував чергове «потужне висловлювання» на адресу Росії і Путіна у понеділок.

Так-так, грізні заяви і кумедні постери на офсайті Білого Дому – це їхнє все. Проблема у тому, що Трамп та більшість з його оточення абсолютно не розуміють природи того, з чим вони намагаються домовитися і взаємодіяти.

Трамп щиро переконаний, що кляті демократи, обами-байдени всілякі, підтримали Майдан-2014 з божевільним наміром прийняти Україну у НАТО, і таким чином посунути кордони НАТО впритул до РФ. Тоді патріот РФ Путін був просто змушений захищатися проти цього недружнього наміру і протидіяти небезпечному плану демократів та їхніх посіпак з ЄС у вигляді воєнного підкорення України.

А Трамп, як би він був тоді президентом, відразу заперечив би потенційний вступ України до НАТО, причина занепокоєння Путіна би вичерпалася, і вторгнення Росії в Україну не відбулося. Бінго! Чи hole-in-one, як кажуть у гольфі.

Відповідно, як тільки Трамп зніме загрозу від України (!) щодо НАТО і повернення анексованих територій, Путін відразу заспокоїться і припинить війну. Бо війна – це погано: гинуть люди, які є трудовим ресурсом, збиткує економіка, втрачається головне – гроші. І саме тому Путін страшенно не хоче нав’язаної йому війни і готовий припинити її за першої нагоди при більш-менш прийнятних умовах.

І ось вона – Нобелівська з миру! Заверніть дві: ще одна – за бомбове умиротворення Ірану. Трамп же саме це торочить постійно... А його не чують. Бо це – повна дурня!

Насправді, поїхавший кукухою підстаркуватий Путін має «місію збирача землі руської», і поки він буде цю місію виконувати, Господь буде тримати його живим, як святого – так його переконали діячі кремлівського православ’я. Україна – головна перешкода для цієї «місії», тому її треба знищити якомога жорстокіше, тоді інші пострадянські країни самі приповзуть здаватися.

Крім того, російська економіка та система управління – неефективні для мирного часу, бо знаходяться в антагонізмі з головним ідеологічним постулатом недоімперії, яким є падіння у середньовіччя. Війна виправдовує терор, який є головним чинником стабільності російської влади.

Якщо припинити війну в Україні, то Путін розв’яже ще одну – внутрішню або зовнішню, бо інакше всі російські проблеми вийдуть назовні, і вона почне розпадатися. Це не я так пропагандую, це російські провладні аналітики стверджують.

Тобто, для Путіна війна – це зовсім не гірка, але вимушена необхідність, а головна запорука стабільності його влади і фізичного існування.

Усвідомте: наша смерть є для Путіна умовою життя. І ось цей людожер послухає заяву Трампа, важко зітхне і все припинить? Про що можна домовлятися зі скаженою твариною, яка сама себе загнала у глухий кут? Її треба знищувати – якомога швидше, не заморочуючись гуманністю такого процесу.

До речі, в оригінальному коміксі Супермен – дуже потужний. Але епітетом «дуже розумний» його ніхто ніколи не ображав.