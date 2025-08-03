Розвідка отримала дані про найновіший атомний підводний крейсер Росії

Як пояснили в ГУР, підводні човни проєкту 955А «Борєй-А» – один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля

Українські розвідники здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер Росії – «Князь Пожарський». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР Міноборони.

Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії – атомну субмарину стратегічного призначення К-555 «Князь Пожарський» проєкту 955А «Борєй-А». У розпорядженні ГУР опинилися:

поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

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фото: ГУР

Також розвідники отримали виписки з книги корабельних розкладів, яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

Як пояснили в ГУР, підводні човни проєкту 955А «Борєй-А» – один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Ці субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 «Булава-30», кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.

Підводний човен стратегічного призначення «Князь Пожарський» увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ Росії лише 24 липня 2025 року.

Постійне місце базування субмарини – Гаджієво, Мурманська область. Приймав «Князя Пожарського» на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін.

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